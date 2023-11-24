В Киеве угрожают завалить Польшу судебными исками за блокаду границы

Анатолий Лапин.  
24.11.2023 14:57
  (Мск) , Киев
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Дзен, Польша, Таможня, Транспорт, Украина


Украина несет огромные потери из-за блокады границы польскими перевозчиками, которые устроили протесты, требуя отменить льготные условия работы для украинских конкурентов.

Киеву нужно завалить судебными исками европейские структуры с требованием компенсировать потери.  Об этом в эфире львовского телеканала «НТА» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина несет огромные потери из-за блокады границы польскими перевозчиками, которые устроили протесты, требуя отменить...

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«По большому счету, мы видим, что будет с нашим продвижением в Европейский Союз. Друзья будут отстаивать в первую очередь свои интересы, и это нужно понимать сразу.

Вот для нас тренировка сейчас, как дальше мы будем решать эти вопросы вместе с Польшей…

Даже когда разблокируется, будут же потери огромные.

Потому нужно без разжигания ситуации подавать в суды, во все структуры, которые компенсируют бизнесу эти потери.

Украина должна взяться за это, чтобы им потом неповадно было никому, использовать сложную ситуацию для своих исключительно личных интересов каких-то корпораций», – заявил Чалый.

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