В Киеве угрожают завалить Польшу судебными исками за блокаду границы

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Украина несет огромные потери из-за блокады границы польскими перевозчиками, которые устроили протесты, требуя отменить льготные условия работы для украинских конкурентов.

Киеву нужно завалить судебными исками европейские структуры с требованием компенсировать потери. Об этом в эфире львовского телеканала «НТА» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По большому счету, мы видим, что будет с нашим продвижением в Европейский Союз. Друзья будут отстаивать в первую очередь свои интересы, и это нужно понимать сразу. Вот для нас тренировка сейчас, как дальше мы будем решать эти вопросы вместе с Польшей… Даже когда разблокируется, будут же потери огромные. Потому нужно без разжигания ситуации подавать в суды, во все структуры, которые компенсируют бизнесу эти потери. Украина должна взяться за это, чтобы им потом неповадно было никому, использовать сложную ситуацию для своих исключительно личных интересов каких-то корпораций», – заявил Чалый.