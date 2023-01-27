В Киеве украинские и белорусские наци устроили шествие в честь погибшего боевика
27.01.2023 14:01
(Мск) , Киев
Вечером в четверг украинские и белорусские националисты провели шествие в центре Киева в память одного из первых боевиков Евромайдана, убитого загадочными снайперами, – члена «УНА-УНСО», белорусского неонациста Михаила Жизневского.
Костяк участников мероприятия составляли члены полка имени Кастуся Калиновского – подразделения ВСУ, сформированного из числа беглых белорусских змагаров. Организаторы заявили, что марш посвящен всем погибшим «в борьбе за Украину и свободную Беларусь в 2014-22 годах».
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