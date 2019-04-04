В Киеве улицу имени советского разведчика переименовали в честь Маккейна

04.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Киевский горсовет постановил переименовать названную в честь разведчика и Героя Советского Союза Ивана Кудри улицу в центре столицы и присвоить ей имя скончавшегося в 2018 году сенатора Джона Маккейна. До этого момента в Киеве не было улиц, которые бы носили имена американских политиков, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает сайт Киевсовета.

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«Ставлю решение о переименовании улицы Ивана Кудри в Печерском районе Киева в улицу Джона Маккейна. За — 71. Решение принято», — объявил на заседании секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Джон Маккейн родился в 1936 году и стал продолжателем американской военной династии — его дед и отец были адмиралами Военно-морских сил США, но в отличие от них он проходил службу в Военно-воздушных силах. Участвовал во Вьетнамской войне, во время одной из бомбардировок в районе Ханоя самолет Маккейна сбили, а сам он попал в плен. После освобождения вернулся в США, где начал политическую карьеру, получил известность реакционного и консервативного политика.

Маккейн умер 25 августа 2018 года от рака мозга. В сентябре того же года Петр Порошенко, вернувшись из США с похорон политика, где называл его «героем Украины», предложил переименовать киевскую улицу Кудри в улицу Маккейна. В понедельник он встречался в Киеве с вдовой Синди Маккейн и вновь обещал присвоить имя ее покойного супруга одной из улиц украинской столицы.

Иван Кудря — советский разведчик, с начала Великой Отечественной войны в оккупированном немцами Киеве руководил боевыми операциями семи диверсионных групп. Под его началом они разрушали гитлеровские коммуникации, уничтожали эшелоны и колонны транспорта с немецкими войсками. По доносу разведчик был схвачен 5 июля 1942 года, его дальнейшая судьба неизвестна, предположительно, — убит немцами. Указом Президиума Верховного Совета СССР Ивану Кудре 8 мая 1965 года посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.