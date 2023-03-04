В Киеве умер продюсер, которого заставили отменить концерт группы Laibach

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Скоропостижно умер известный киевский музыкальный продюсер Влад Ляшенко. Об этом 3 марта сообщил его коллега, учредитель компании Concert.ua Дмитрий Феликсов.

Смерть произошла через два дня после того, как Ляшенко заставили отменить концерт легендарной словенской группы Laibach, который он готовил в Киеве на 31 марта, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ляшенко известен как соучредитель лейбла ІншаМузика и как арт-директор разных клубов Киева.

По словам Дмитрия Феликсова, Влад умер во время встречи с клиентом – «просто стало плохо на работе». Новость сразу разлетелась по всем соцсетям, ведь Влад Ляшенко является знаковой фигурой для украинской музыки.

В последнее время Ляшенко руководил столичным клубом Bel Etage.

Именно тут 31 марта 2023 года должен был состояться организованный Ляшенко концерт легендарной словенской группы Laibach – первое выступление в Киеве западного коллектива со времени начала СВО. Но концерт внезапно отменили под давлением «патриотов» и, как говорят в Киеве, по команде властей.

«В годовщину военной агрессии против Украины мы хотели показать поддержку и солидарность с украинским государством и народом, поэтому проверили, можно ли провести концерт в Киеве. Основной причиной отмены якобы являются несколько наших заявлений и интерпретаций о возможных причинах украинско-российской войны, которые не полностью согласуются с господствующим украинским видением», – сообщила группа Laibach 1 марта в комментарии ВВС.

В рамках продвижения концерта Laibach назвал вооружённый конфликт на Украине «геополитическим конфликтом между Россией и Америкой на территории Украины», «циничной прокси-войной за геостратегические интересы сверхдержав и финансового капитала, военной промышленности и т.д.».

«Концерт был отменен из-за протеста украинцев против приезда группы Laibach, что было вызвано их непониманием причины войны. Аудитория считает их слова пророссийскими и антиукраинскими», – заявил ВВС Влад Ляшенко незадолго до смерти.

Именно срыв концерта, который Ляшенко готовил на протяжении многих месяцев, стал причиной смерти продюсера, считают его друзья.

«RIP Vlad. Украинское тщеславие, которое перерастает в буллинг, доконало тебя. Рагулизм, в который превращается иногда здоровый патриотизм, вредит обществу, унося тех немногих, кто что-то делает (в отличие от массы, которая в большинстве своем может только критиковать). «Лайбах» будто почувствовали это, выложив вчера свежий клип. Пусть эта мелодия будет памятью о тебе» – написал в соцсети продюсер киевского винилового лейбла Aby Sho Music Андрей Смирнов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве отменён концерт легендарной группы Laibach, потому что музыканты отказались отречься от всего русского.