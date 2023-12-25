В Киеве умоляют признать поражение и «выждать, как Азербайджан»

Украине нужно признать тактическое поражение и заморозить конфликт, чтобы накопить ресурсы и взять реванш, как в случае с войной Армении и Азербайджана за Нагорный Карабах.

Об этом в эфире интернет-блога «Да это так» заявил политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Почему-то «эксперт» решил, что Россия разведёт у себя нищету и будет разваливать свою армию, как это 30 лет делала Армения после первой Карабахской войны.

«Если захлебнулось контрнаступление, и если очевидными становятся несколько вещей: первая, что без западной помощи мы не можем дальше существовать, потому что своих ресурсов у нас не хватает… Когда мобилизация тоже не дает эффекта, когда она начинает вызывать раздражение в обществе, и когда в целом начинает падать уровень доверия к руководству государства, тогда многие начинают говорить о том, что, может, давайте сделаем паузу?.. А, может, давайте на этом моменте мы признаем, что у нас есть тактическое поражение, сосредоточимся, пойдем на перемирие и потом, после этого соберем силы, накопим оружие, в России не понятно, что будет после 25-26 года, не понятно, как будут разворачиваться дела, ну и тогда, возможно, мы получим реванш. Может, надо, как Армения с Азербайджаном? Азербайджан в 90-х годах проиграл войну за Карабах, а сейчас получил реванш», – рассуждал Бондаренко.