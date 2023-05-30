В Киеве уничтожен еще один «Пэтриот»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

За последние дни российская армия уничтожила очередной переданный Украине американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Об этом на селекторном совещании в Москве заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Таким образом, Шойгу подтвердил появившуюся ранее информацию о том, что накануне во время атаки на Киев ВС РФ ударили по аэропорту Жуляны, где находился этот комплекс.

Кроме того, по информации Шойгу, уничтожен ряд военных объектов, где находилась иностранная техника, переданная ВСУ.

«Наращиваются поставки Украине техники и вооружения. Мы отслеживаем объемы и пути поставок и при выявлении наносим удары. За последние дни уничтожены крупные склады западного вооружения в Хмельницком, Тернополе и Николаеве, поражен американский зенитный ракетный комплекс «Пэтриот» в Киеве», – сообщил министр.

За прошедший месяц, по его словам, ВСУ потеряли 16 самолетов, пять вертолетов, 466 беспилотников, более 400 танков и других боевых бронированных машин, 238 артиллерийских орудий и минометов. Не вернутся домой 16 тысяч украинских солдат.

«Несмотря на значительные потери ВСУ, западные кураторы продолжают требовать от киевского режима перейти к широкомасштабным наступательным действиям», – подчеркнул российский министр.