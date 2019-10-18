В Киеве уничтожили желто-синего попугая ради средства от геморроя

18.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

На Дарницкой площади в Киеве уничтожили мурал, нарисованный на стене высотного здания. Вместо него появится реклама средства от геморроя, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил народеп и арт-куратор Гео Лерос в фейсбуке.

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“Вместо мурала который оживлял пространство вокруг, и создавал определенную эстетику, там будет реклама! Номер разрешения – 73120-19. Крепления установлены уже, система подсветки тоже, теперь осталось ждать когда там появится какая-то реклама прокладок или препаратов от геморроя”, – написал Лерос.

Мурал на стене многоэтажного дома на Дарницкой площади появился в августе 2016 года. На рисунке была изображена девушка в цветах и сине-желтый попугай ара. Автор работы ‪– стрит-артист ‎из Майами Эрнесто Маранж.