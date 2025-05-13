В Киеве уповают на пятую колонну в России: Может, сорвут мобилизацию общества

Мобилизация общества и государства даст России миллионную армию и позволит воевать ещё много лет.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Альфа-медиа» заявил военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Российской Федерации есть возможности вести большое наступление без мобилизации? И вообще способны ли они к этой мобилизации перейти?», – спросил ведущий.

«Угроза есть, на самом деле. Это один из вариантов, которые может принять Путин – северокореизация России. Ну, скажем так, если у него не будет выбора, чтобы сохранить власть, и при этом сохранить какую-то свою позицию в мире, то мы его загоним просто как крысу в угол, ему другого пути не будет.

А северокореизация приведет к тому, что он может получить миллионную армию и сделать режим военного коммунизма. То есть, производство военных товаров станет единственной целью существования, народ будет сидеть помалкивать в тряпочку, потому что 37-й год уже наступил», – трепался Бекренев.