В Киеве уповают на пятую колонну в России: Может, сорвут мобилизацию общества
Мобилизация общества и государства даст России миллионную армию и позволит воевать ещё много лет.
Об этом в интервью ютуб-каналу «Альфа-медиа» заявил военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У Российской Федерации есть возможности вести большое наступление без мобилизации? И вообще способны ли они к этой мобилизации перейти?», – спросил ведущий.
«Угроза есть, на самом деле. Это один из вариантов, которые может принять Путин – северокореизация России. Ну, скажем так, если у него не будет выбора, чтобы сохранить власть, и при этом сохранить какую-то свою позицию в мире, то мы его загоним просто как крысу в угол, ему другого пути не будет.
А северокореизация приведет к тому, что он может получить миллионную армию и сделать режим военного коммунизма. То есть, производство военных товаров станет единственной целью существования, народ будет сидеть помалкивать в тряпочку, потому что 37-й год уже наступил», – трепался Бекренев.
Он подчеркнул, что мобилизация всего российского общества станет очень неприятной для бандеровцев.
«Этот сценарий в принципе не нужен, совершенно точно. Как они там живут – их проблемы, но то, что наше «удовольствие» продлится еще, как минимум, на несколько лет, ну это нам точно не поможет. Нам такая Северная Корея в масштабах России не нужна», – рассуждала вырусь.
ВСУшник отметил, что их единственная надежда – на купленную Западом пятую колонну, которая не допустит мобилизации России.
«В России достаточно много людей, которые этого тоже не желают. У них дачи, дома на Западе, дети в университетах. И вообще, деньги тратить хочется там, где интересно, а не на Байкале рыбу ловить на пенсии», – вещал неудачник и лузер.
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