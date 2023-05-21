В Киеве упрямятся: «Ещё два-три дома в Бахмуте держим»

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Несмотря на то, что город Артёмовск/Бахмут фактически сдан ВСУ, в Киеве продолжают фантазировать об окружении российской группировки с флангов.

Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик признанного террористическим в РФ «Азова» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я буквально общался с ребятами, которые находятся на этом участке фронта, и хочу сказать, что действительно вчера два-три дома многоэтажных всего удерживаются ВС на окраине Бахмута со вчерашнего дня. По факту нельзя сказать де-юре, что весь город взят, но де-факто мы все всё понимаем. Одновременно идёт контратака и охват клещами Бахмута. То есть ВС продолжают наступление по флангам – то, из-за чего Пригожин истерил. … Битва за Бахмут не окончена, поэтому в момент, когда мы свами говорим, мы не можем сказать, но Украина делает из Бахмута Сталинград. То есть, делает город, в который ввязываются самые подготовленные российские войска, город, который стал крепостью», – разглагольствовал Мосийчук.

Еще недавно украинская пропаганда презрительно называла российских штурмовиков «зеками», однако теперь Мосийчук настаивает, что украинский гарнизон в Бахмуте сталкивался с настоящими профессионалами.

«Мой близкий товарищ вместе со своими побратимами держал одно из центральных зданий Бахмута буквально до недели. Они бы его не сдали, враг бы его разрушал, всё, их газом вытравили. И когда говорят, что со стороны ЧВК «Вагнер» были только зэки, это неправда. Главные штурмовые действия осуществляли боевики, прошедшие Сирию, опытные, подготовленные к штурмам городских зданий. Это я не из интернета прочитал, а говорю, пообщавшись с десятком своих друзей, соратников, знакомых, которые защищали Бахмут», – рассказал экс-депутат.