В Киеве усиливается грызня из-за гигантских потерь ВСУ

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Заявления о том, что потери ВСУ составляют менее 100 тысяч человек за время конфликта с Россией – не выдерживают никакой критики, особенно на фоне такого хаоса и такого «наглого процесса по привлечению к мобилизации огромного количества украинцев».

Об этом на канале «Politeka» заявил киевский телеведущий Виталий Дикий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Дикого возмутило заявление главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии о потерях ВСУ. По утверждению политика, в действительности украинская армия потеряла гораздо меньше людей, чем сообщают в СМИ или соцсетях.

«Я не слышал ни разу меньше 100 000. А наши потери гораздо меньше», – заявил Арахамия.

«Такие люди, как Арахамия – потенциальные лгуны. Им нет никакой веры, они ложь оправдывают какими-то политическими мотивами. Конечно, эта информация лживая. Если бы не было больших потерь, у нас бы не было такого хаоса, такого крика и такого наглого процесса по привлечению к мобилизации огромного количества украинцев призывного возраста. Когда они говорили о 500 тысячах, сначала они объясняли свою позицию тем, что у нас действительно много людей погибает, нам не хватает живой силы. Об этом говорили представители военного кабинета, в том числе Залужный. Потом они поняли, что это сотрясло общество, потому что общество начало задавать вопросы. Если действительно так, то дайте нам цифры. Так как цифры они дать не могут, соответственно они отступают от заявленного и сразу говорят, что нет, вроде 500 тысяч и не нужно, мы и не просили, теперь они будут просить 400 тысяч. Потом и Зеленский говорит, что я не настаивал, возьмём меньше, давайте пересмотрим эту инициативу, внесём новый изменённый проект закона о мобилизации», – напомнил Дикий.

Он добавил, что Арахамия попросту спекулирует на этой теме.

«Ведь, на самом деле, если государство не пойдёт на этот шаг и не будет посвящать людей, сколько погибло, Арахамия может сказать: ребята, у меня инициатива была, я пытался быть с вами честным. То есть, он работает на свой политически имидж, хотя какой там имидж. Я не верю Арахамии, что у нас потери ниже 100 тысяч, точка», – подчеркнул телеведущий.