21.08.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Крым, нацизм, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина
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В Киеве установят памятник командиру УПА, пытавшемуся захватить Крым


В Киеве на улице Артёма откроют памятник полковнику УПА Петру Болбочану, командовавшему в 1918 году наступлением армии украинских коллаборантов на Крым.

Об этом сообщили в интернет-издании «Историческая правда», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Общественная организация «Музыкальный батальон» решила установить в Киеве, на улице Сечевых стрельцов (до декоммунизации – ул. Артёма – прим. ред.), в одноименном сквере памятник командующему Запорожского полка армии УНР, освободителю Крыма от большевиков Петру Болбочану. Торжественное открытие запланировано на 5 октября – годовщину со дня его рождения», – говорится в сообщении.

В издании отметили, что бронзовый бюст уже отлит, а районные чиновники согласились принять памятник на баланс.

Напомним, Пётр Болбочан родился в селе Геджев (ныне Яровка) Хотинского уезда Бессарабской губернии (ныне Хмельницкая область). Будучи сыном румынского православного священника, он окончил Кишинёвскую духовную семинарию, а потом Чугуевское юнкерское пехотное училище.

После революции подался в ряды УПА, активно сотрудничал с разного рода радикалами. Участвовал в Крымской операции 1918 года. В 1919 году был отстранён от командования и расстрелян по обвинению в заговоре против Петлюры.


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