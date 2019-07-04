В Киеве утешаются «пустыми» пляжами Крыма

04.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Российская информация о двух миллионах туристов, посетивших Крым с начала года является «ложной», так как бежавшему с полуострова экс-чиновнику Игорю Кобеле на материковой Украине гораздо «виднее», что происходит в Крыму.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил беглый российский либеральный журналист и телеведущий Матвей Ганапольский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С начала года украинский оккупированный полуостров Крым посетили более двух миллионов туристов, так утверждают в так называемом российском Министерстве курортов и туризма Крыма, и добавляют: «Это на 11% больше, чем в аналогичный период прошлого года». Добавили, что средняя загруженность отелей в начале июля была 70%.

Как следствие, специалист по региональному развитию, бывший начальник управления Министерства курортов и туризма Крыма Игорь Кобеля призывает не доверять такой статистике и считает, Россия сознательно завышает показатели. Он добавил: «Не соответствуют действительности и показатели потока через Крымский мост, дабы показать целесообразность этого строительства.

В свою очередь, глава общественной организации «Курортный Крым» Александр Бурдонов заявляет: «Загруженности местных отелей, о которой говорит российская власть, нет», – настаивает он.

Также Ганапольский продемонстрировал снимки с камер наблюдения в курортных городах Крыма и взывал к аудитории, мол, где же вышеупомянутые Россией миллионы туристов, которых не видно.

«Вы знаете, что в некоторых городах в Крыму стоят камеры, которые просто в интернете показывают, что там есть. Давайте посмотрим Ялту. Вот вы видите, Ялта, вечер. Вот набережная. Видите, «миллионы людей» идут, «миллионы людей». А вот вы видите у воды, где песок. И тут видите «миллионы людей». Прямо идут «миллионы» и «миллионы», один за другим.

А теперь Алушта, давайте посмотрим. Это прямая трансляция. Посмотрите пожалуйста на «миллионы людей», которые идут по пляжу Алушты. Видите эти «миллионы», да? Вам же не повылазило, все видите «миллионы»? Вот, видите, аж чёрное. Вот ребёночек бежит, а вот русский с бутылкой водки лежит. Понимаете, как интернет ставит точку? А это пик сезона», – с наслаждением рассматривал пляжи псевдожурналист.

Меджлисовский пропагандист, беглый российский либерал Айдер Муждабаев также заметил, что Москва будет заполнять «пустоту» на крымских пляжах за счёт отпусков силовикам.

«После вот этого всего, там же недавно разрешили в 8 стран выезжать ментам, прокурорам этим всем. Я думаю, что список этот будет сильно сокращён, Грузию они уже перечеркнули для всех, хотят, по крайней мере. Я думаю, что они заполнят сейчас эти пляжи срочными командировками на отдых милиционеров, прокуроров. Они будут, конечно, по разнарядкам заполнять», – прогнозирует экстремист.

При этом меджлисовец добавил, что переобувшиеся крымские либеральные СМИ отмечают, будто глава Крыма Сергей Аксёнов требует от Москвы дотаций на туризм и командирования отдыхающих на полуостров.

«Чтобы вы понимали, я тут подписан на пару каналов сепаратистских, внутренних «крымнашистских», на тех, кто там живут, которые уже недовольны Россией и полощут её так, что никаким украинским СМИ не снилось, как местные крымские, которые были за Россию, сейчас полощут Россию. И там все смеются над рапортами Аксёнова, они считают, по версии этих каналов, что он таким образом выбивает туристические субвенции, там и так Крым же дотационный, оккупированные территории, там 97% дотаций, где-то так. То есть полностью дотационный.

Так он сейчас вымогает и денег на туризм, на обустройство якобы, которые будут украдены, естественно, все почти до дыр, и он вымогает от Москвы туристов: «Загоняйте сюда ваших ментов, бюджетников и так далее». Пенсионеров там сейчас будут гнать каким-то образом, через какие-нибудь путёвки и фонды», – рассуждает Муждабаев.

Стоит отметить, что Ганапольский не пригласил на передачу ни одного, из более чем миллиона украинских туристов, побывавших на отдыхе в Крыму в прошлом году. Вероятно, «журналист» побоялся услышать от реальных очевидцев о «пустующих» крымских пляжах. И о том, что в текущем сезоне динамика турпотока из Украины растёт опережающими темпами.