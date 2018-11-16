В Киеве увековечили подонка, радовавшегося сожжению людей в Одессе

16.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Киевский горсовет присвоил скверу на улице Василия Порика, расположенному между 7 и 9 домами в жилмассиве Виноградарь, имя украинского музыканта Кузьмы Скрябина.

Большинство муниципальных депутатов поддержали данное предложение – 77 из 83 высказались «За», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас есть непосредственная географическая привязка: Кузьма Скрябин жил в массиве Виноградарь, неподалеку от сквера, а его семья и сейчас проживает здесь. Фактически жители знали его не просто, как популярную звезду, а как соседа», – прокомментировал данное решение депутат Киевсовета Алексей Окопный.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Кузьма Скрябин выразил поддержку действиям украинских неонацистов, которые 2 мая 2014 года в ходе столкновений подожгли одесский Дом профсоюзов, где заживо сгорели десятки противников Майдана.

Скрябин похвалил украинских футбольных фанатов, которые были свезены в город под контролем секретаря Совбеза Андрея Парубия для организации расправы в Одессе.

«Футбольные фанаты – сильнее, мудрее и патриотичнее власти . Браво, Пацаны!!! Все на своих местах теперь», – написал Скрябин на страничке в фейсбуке.

Музыкант тогда также заявил, что выступает за закрытие границы с Россией.

«Закройте границы с рашей-парашей, Уроды. Как можно впускать в Украину лиц, 85 процентов из которых не считает нас Нацией. Пусть летают через Китай, суки, пусть ездят через Байкал, через Аляску, но не через Мою Страну. Нет им здесь места, как и той власти, которая их сюда впускает», – писал Скрябин.

Через несколько месяцев после этого музыкант погиб в автокатастрофе, а на Украине начался раскручиваться его посмертный культ.