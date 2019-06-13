В Киеве уверены, что крымчане уже не рады российским паспортам

13.06.2019, Киев, Игорь Петров

На Украина хотят увеличить выдачу паспортов крымчанам и проводить соответствующую агитацию.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политический эксперт Николай Давидюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большое число людей, которые выезжали через знаменитый мост и хотели путешествовать как минимум по Кавказу – ничего у них не получалось. Неделя блужданий по таможенным пропускникам – и они никуда въехать не могли. Возвращались очень счастливые после того, как ни одна страна их не пускала.

Поэтому много кто сегодня делает украинский паспорт как альтернативу российскому паспорту, потому что тот не дает вообще никаких преимуществ. Поэтому – максимальное число пунктов выдачи таких паспортов, максимальная этой, по сути агитации за своего гражданина и его возвращение. Да, случилась ошибка, давайте ее исправлять.

Действительно, кто-то жег этот паспорт и радовался российскому, сейчас настроения категорически другие, этим надо пользоваться», – утверждает Давидюк.