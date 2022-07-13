В Киеве уверены, что Литва не прогнется по вопросу блокады Калининграда

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Новости Украины

Относительно вопроса введенной Литвой транспортной блокады российского Калининграда в ЕС нет единой позиции. Тем не менее, полного снятия блокады точно не будет, может быть только смягчение.

Такое мнение в интервью киевскому изданию УНН высказала позиционируемая в качестве «политолога» украинская пропагандистка Олеся Яхно.

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«На данный момент мы видим, что Литва ввела дополнительные позиции по запрету российского экспорта. Но на самом деле Калининградский вопрос не имеет единой позиции внутри стран ЕС, ведь часть – настаивает или выражает позицию о смягчении решения относительно этих ограничений. В частности, Германия. Поэтому вопрос будет зависеть не только от позиции Литвы, которая, конечно, заслуживает отличия, потому что это мужественно. Ведь страна находится по соседству с россией, которая уже не раз ей угрожала. Сейчас сложно прогнозировать, чем закончится дискуссия Европейского Союза. Но полной отмены запрета российского экспорта точно не будет, потому что решение было принято в рамках санкционного пакета ЕС. Литва могла не соглашаться с этим, как это было сделано, например, в Венгрии. Однако пока Литва наоборот поддержала решение и не хочет его отменять», – отметила Яхно.

По мнению украинской пропагандистки, решение о послаблении будет приниматься и с учетом общей ситуации по безопасности.

«Я думаю, есть данные разведки, не озвученные публично, изучающие общие настроения относительно России. Условно говоря, что именно Россия может использовать в качестве повода или к каким действиям может прибегнуть в случае принятия того или иного решения. Думаю, что эти шаги тоже просчитывают и учитываются. Не здесь не сколько именно вопрос экспорта, сколько территориальный вопрос, потому что Россия заинтересована в Сувальском коридоре», – считает Яхно.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа на своей странице в Facebook обьявил, что Литва не снимет ограничения на транзит в Калининград несмотря на позицию Боюсселя.

«Обсудил эту тему с Урсулой фон дер Ляйен, президентом Европейской комиссии в Брюсселе. Совершенно понятно, что Литва должна ввести и внедрить санкции ЕС. Литва должна поддерживать и поддерживать контроль за товарами, которые перевозятся через ее территорию, и не может быть говорить о каких-то «коридорах», а также о мыслях об унижении России в ответ на угрозы Кремля», — говорится в сообщении.

Напомним, европейские чиновники стремятся заключить компромиссное соглашение с Литвой, чтобы нормализовать ситуацию с транзитным путем через страну в российский Калининград и не сильно обострять ситуацию.