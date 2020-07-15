В Киеве уверены, что Лукашенко сдает Белоруссию России

15.07.2020, Киев, Максим Карпенко

Молчание Киева в отношении предвыборной гонки в Белоруссии, из которой исключаются конкуренты действующего президента Александра Лукашенко, может дорого обойтись Украине.

Об этом в эфире радио «Новое время», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил бывший представитель Украины на переговорах в Минске, экс-посол страны в Белоруссии Роман Бессмертный.

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По его мнению, действующий президент Александр Лукашенко «сдает» Белоруссию России, поэтому следующим этапом будет актуализация проблемы Донбасса.

«Это еще один экзамен для украинско власти – то, что происходит сейчас в Белоруссии. Почему я говорю о том, что нужно следить за тем, что происходит на восточной границе Украины, по вопросам формирования ударных армий и за выборами в Белоруссии? Потому что Белоруссия – это очередная проблема, которую решив, Кремль обострит свои претензии по отношению к Украине.

Молчанка Киева сегодня, в условиях, когда в Белоруссии арестованы более четырехсот участников избирательного процесса, когда к выборам не допущены главные оппоненты Лукашенко, когда Лукашенко явно сдает Белоруссию и риторика об этом свидетельствует, говорит о том, что Белоруссия не просто становится политическим сателлитом, она становится еще одним плацдармом для атаки на Украину.

В той ситуации, когда мы видим минимальные заявления Европейского союза, в силу составляющих, которые там возникли, мы видим единичные заявления европейских правительств, молчанка Киева является очень опасной для Киева. Извините, но это больше похоже на предательство белорусской демократии и белорусского народа», – заявил Бессмертный.