15.07.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Выборы, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

В Киеве уверены, что Лукашенко сдает Белоруссию России


Молчание Киева в отношении предвыборной гонки в Белоруссии, из которой исключаются конкуренты действующего президента Александра Лукашенко, может дорого обойтись Украине.

Об этом в эфире радио «Новое время», передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил бывший представитель Украины на переговорах в Минске, экс-посол страны в Белоруссии Роман Бессмертный.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его мнению, действующий президент Александр Лукашенко «сдает» Белоруссию России, поэтому следующим этапом будет актуализация проблемы Донбасса.

«Это еще один экзамен для украинско власти – то, что происходит сейчас в Белоруссии. Почему я говорю о том, что нужно следить за тем, что происходит на восточной границе Украины, по вопросам формирования ударных армий и за выборами в Белоруссии? Потому что Белоруссия – это очередная проблема, которую решив, Кремль обострит свои претензии по отношению к Украине.

Молчанка Киева сегодня, в условиях, когда в Белоруссии арестованы более четырехсот участников избирательного процесса, когда к выборам не допущены главные оппоненты Лукашенко, когда Лукашенко явно сдает Белоруссию и риторика об этом свидетельствует, говорит о том, что Белоруссия не просто становится политическим сателлитом, она становится еще одним плацдармом для атаки на Украину.


В той ситуации, когда мы видим минимальные заявления Европейского союза, в силу составляющих, которые там возникли, мы видим единичные заявления европейских правительств, молчанка Киева является очень опасной для Киева. Извините, но это больше похоже на предательство белорусской демократии и белорусского народа», – заявил Бессмертный.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть