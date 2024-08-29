В Киеве уверены, что разработка «новых украинских ракет» закончится очередным воровством  

Вадим Москаленко.  
29.08.2024 10:20
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Украина


Разработки новых ракет вряд ли помогут Украине, которая многие годы пытается создать какое-то серьёзное оружие, но получается только коррупция. Об этом в эфире телеканала «Новости live» заявил военный эксперт, бывший функционер нацистской украинской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В студии попросили прокомментировать заявление Владимира Зеленского о создании новой ракеты.

Разработки новых ракет вряд ли помогут Украине, которая многие годы пытается создать какое-то серьёзное...

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«Заявления о баллистических ракетах – это хорошо. Но с 2016 года у нас есть собственная разработка, ракетный комплекс «Гром-2», более известный как «Сапсан». Деньги на разработку дала Саудовская Аравия с 2016 года. Дальность поражения 500 километров. И для чего нам «Атакмс» с дальностью поражения 300 километров? Но с 2016 года не можем запустить в серийное производство. Вне зависимости от того, кто при власти – Пётр-победитель или потом. 300 миллионов долларов не хватает», – пожаловался нацист.

«Извините, это смешно, когда я читаю, какие деньги разворовываются в Донецкой области на так называемые инженерно-фортификационные сооружения. Мы с вами обсуждали это, и нашли как минимум 100 миллионов гривен, которые были выделены не по целевому назначению», – добавил Снегирев.

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