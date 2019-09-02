В Киеве уверены, что Украина падёт перед Россией, как Новый свет перед Колумбом

02.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Методы продвижения идеи «Новороссии» на Украине оказались неудачными, однако сам проект никуда не делся и будет воплощаться с утроенной силой.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент украинского Центра глобальных исследований «Стратегия XXI» Михаил Гончар, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Одна интересная вещь, связанная с тем, что не удался проект «Новороссия» и, казалось бы, это говорит об ошибочности подходов. Да, действительно, они ошиблись. Они просто перенесли кальку Крыма и думали, что эффект будет такой же самый.

Но, если посмотреть Суркова, то он пишет, что не надо бояться ошибок.

Колумб плыл открывать совсем не Америку, он хотел открыть другой путь в Вест-Индию. Но его ошибка принесла ему больше, чем то, чего он хотел достичь.

Потому не бойтесь совершать ошибки – они хорошо потом продаются. Я к тому веду, что не смотря на то, что был сделан целый ряд ошибочных вещей и много, в чем Россия теперь не знает как выйти из положения, тем не менее, не надо питать иллюзий – они не остановятся на этом, даже если наделают еще ошибок», – не сомневается Гончар.