В Киеве уверяют: Cтатья Залужного о тупике на фронте подстегнула Запад дать новое оружие

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Статья главкома ВСУ Валерия Залужного, где говорилось о тупике на фронте, – это сигнал тревоги, напоминание о том, что медлить с предоставлением Украине военной помощи нельзя.

Об этом в эфире телеканала 24 заявил политолог Владимир Фесенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Фесенко, Залужный передал Западу информацию о том, что нужно Украине для перелома ситуации на фронте.

«Мы видим реакцию Белого дома, реакцию европейских политиков – в принципе, они поняли: статья Залужного – это сигнал тревоги. Неслучайно она опубликована в очень авторитетном издании The Economist. Там четыре из пяти пунктов – предложения Залужного, как нам вырваться из ловушки позиционной войны. Он же не просто диагностирует, что ситуация сложная, он не говорит, что она крайне критическая, что это ловушка или тупой угол. Кстати, это название журналистского материала в The Economist – тут тоже, что называется, кликбейт… У Залужного – конструктивная позиция, он предлагает, четыре из пяти пунктов – это предложения нашим партнерам, что нужно сделать, новое качество помощи Украине, новые технологии нужны, чтобы мы могли сломать нынешнее равновесие в ресурсах… Главное для нас – сигналы на Запад, сигналы в самих западных СМИ, что Украина нуждается в помощи, нельзя медлить», – заявил Фесенко.