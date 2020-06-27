27.06.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, Украина
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В Киеве увидели, что Козак встраивает «враждебный элемент в тело Украины»


Москва добивается того, чтобы республики Донбасса стали своего рода «троянским конем» для Украины.

Об этом в интервью журналу «Країна» заявила руководитель проектов спонсируемого западными структурами Центра исследований проблем гражданского общества Мария Кучеренко, отвечая на вопрос, что изменилось после того, как президент РФ назначил куратором украиснкого направления Дмитрия Козака вместо Владислава Суркова.

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«Стратегия неизменна – навязать российское видение Минских договоренностей, читать пункты выборочно и проводить действия, чтобы ОРДЛО в будущей реинтеграции стали троянским конем для Украины», – считает Кучеренко.

По ее словам, тактика Козака – длинные раунды переговоров и буквоцентризм, где каждая запятая и точка имеют значения.

«Для него важно все фиксировать на бумаге в выгодных формулировках и возвращать оппонента к тому, что было подписано даже в виде проекта. Для Суркова важно сохранить сформированную им на оккупированных территориях псевдополитическоую структуру, интегрировать в Украину все эти «народные милиции». Это было бы государство в государстве. Козака меньше интересует сохранение структурных элементов в первоначальном виде. Но встроить в тело Украины враждебный элемент для воздействия на всю политическую систему – остается основной целью», – говорит киевский эксперт.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве оказались разочарованы назначением Козака, увидев, что он ускоряет интеграцию Донбасса в Россию.


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