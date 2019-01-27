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27.01.2019, Киев, Владимир Гладков
 
ЕС, Политика, Россия, Украина
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В Киеве увидели, как Россия уничтожает ЕС изнутри

Российская Федерация проводит внешнюю политику, направленную на уничтожение Европейского союза.

Об этом заявил украинский конфликтолог-международник, директор Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Какую задача ставит Россия на сегодняшний день? Это уничтожение ЕС. Принимаются все меры для его дезинтеграции, чтобы он исчез. Именно по этой причине российская внешняя политика не была нацелена на тесную интеграцию с ЕС с его возникновения. Россия весь этот период времени пыталась сформировать геополитические оси, такие как: Берлин-Москва и Москва-Берлин-Париж. Это была попытка укрепить двухсторонние отношения со странами ЕС и через них попытаться подкупить политическую элиту, тем самым дискредитировать ЕС, а также усилить позиции евроскептиков для уничтожения этого экономического объединения изнутри”, – сказал эксперт.

“Есть много доказательств тому, что российские спецслужбы и информационные агентства пытались усилить настроения внутри самой Британии, направленные на выход этой страны из ЕС», – утверждает Пеерпелица.

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