В Киеве увидели опасность потери Запорожья, пока силы ВСУ брошены на Донбасс

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Новости Украины

Войска России перебрасывают силы с Херсонского направления на Запорожское, чтобы дальше наступать по территории области и освободить город Запорожье.

С таким предупреждением в украинских СМИ выступил киевский военный эксперт Михаил Жирохов.

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«Россияне перебрасывают силы из Херсонского направления на Запорожское. Не знаю, чем они это мотивируют, но сил для того, чтобы удержать Херсонщину и одновременно наступать на Запорожье у них нет, а большинство их бригад на Донецком, Луганском и Изюмском направлениях. Насколько их действия будут масштабными и сколько артиллерии они смогут перебросить — трудно сейчас сказать. Наступление там идет небольшими темпами, фактически выжимками. На той территории они совершают артиллерийские и авиационные удары», — отметил эксперт.

По словам Жирохова, занятие еще одного областного центра, а именно Запорожья, будет означать для россиян огромную политическую победу.

«Чем это все закончится, у кого больше ресурсов — сказать очень трудно. Потому что наши ресурсы сейчас брошены на удержание Северодонецка, Краматорска и Славянска. Насколько мы сможем удержаться на Запорожском направлении? Я думаю, шансы есть, но будет очень тяжело», — добавил эксперт.

Ранее во время общения с журналистами глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что самая угрожающая для Киева ситуация на передовой сейчас наблюдается в районе Запорожья. Большая часть области занята русскими силами и они не оставляют попыток поставить под свой контроль пока еще неподконтрольный областной центр, расположенный в самом севере области.

Со своей стороны заместитель главы пророссийской ОВА Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в День России 12 июня будут выданы первые российские паспорта жителям Запорожской области.

Также стало известно о том, что Мелитополь фактически стал столицей освобожденной части Запорожской области.

«До освобождения города Запорожье временной столицей Запорожской области является Мелитополь. Во-первых, это крупнейший город, во-вторых, с точки зрения логистики, он находится между другими двумя достаточно крупными и важными городами — Бердянском и Энергодаром», — заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

По его словам, Бердянск служит морскими воротами области, а Энергодар, где расположена АЭС, — главным энергетическим центром.

По словам Рогова, референдум в Запорожской области по вхождению в состав России пройдет в текущем году. Соответствующее решение уже принято, подготовка к нему начата и займет несколько месяцев. Запорожская область надеется стать субъектом Южного федерального округа России.

«Однозначно мы хотим быть в России. Запорожская область – это цельный регион с большим количеством населения, колоссальным потенциалом – и человеческим, и экономическим, и природным. По сути, чтобы было понятно жителям большой России, Запорожская область – это эдакий Краснодарский край. Я бы сейчас не выдумывал велосипед, мы же вполне нормально можем с учётом того, что ЮФО сегодня уже существует, у него есть куратор, который к нам непосредственно приезжал, – Марат Хуснуллин, поэтому проблем нет, мы можем сейчас заходить готовыми областями в Южный федеральный округ с учётом того, что Крым нам очень близок, с Донбассом у нас хорошие отношения», – заявил Рогов.

Он сообщил ТАСС, что на встречах люди заявляют о желании войти в состав РФ как можно раньше, не рассматривая даже вариант создания Запорожской народной республики или нахождения в какой-либо «серой зоне».