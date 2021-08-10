В Киеве увидели от Лукашенко сигнал к нормализации отношений

10.08.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Общий тон выступления президента Белоруссии Александра Лукашенко на вчерашней пресс-конференции и его заявления, касающиеся Украины, свидетельствуют о том, что он готов восстанавливать отношения с Киевом.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор Украинского института политики Руслан Бортник.

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«То, что говорил Лукашенко свидетельствует, с одной стороны, о деградации белорусско-украинских отношений. С другой стороны, он показал готовность восстанавливать отношения, восстанавливать диалог, активизировать его, делать какие-то шаги в этом направлении. Таким был общий фон его выступления», – считает эксперт.

«Конечно, наиболее жёсткими были слова, касающиеся якобы подготовки боевиков на территории Украины, звучали какие-то накопившиеся обиды. Мы узнали также некоторые новые вещи, в частности, что Протасевича допрашивали представители ЛНР, а также, что Порошенко здоровался с представителями ЛДНР, приветствовал при подписании Минских соглашений. Это достаточно новая информация в нашем информационном поле», – сказал Бортник.