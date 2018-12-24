В Киеве увидели плохой для Украины знак в отставке Мэттиса

Отставка министра обороны Соединенных Штатов министр обороны Джеймса Мэттиса повышает риск непредсказуемых действий, в том числе и на украинском направлении.

Об этом киевскому интернет-изданию “Апостроф” рассказал профессор Института международных отношений НУ им. Т. Шевченко Сергей Галака.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Трудно прогнозировать, какими могут быть последствия этой отставки для политики на украинско-российском направлении. По крайней мере на своей должности остается достаточно жесткий в подходах Помпео. Но как поведет себя новый министр и будет ли он более или менее самостоятельной фигурой, которой был Мэттис, мы пока не знаем. Отставка Мэттиса – не очень хороший знак для Украины”, – отметил эксперт

По его словам, Мэттис был из опытных людей, сдерживающих Трампа.

“Еще один из них, Джон Келли, подал в отставку две недели назад. Итак, растет риск непредсказуемых действий, – опасается Галака. – А Украине хотелось бы, конечно, видеть более стабильную и последовательную политику поддержки. Посмотрим, что изменится”.

Ранее, как сообщал “ПолитНавигатор”, президент США Дональд Трамп сообщил об отставке министра обороны, которого ранее глава Белого дома назвал “похожим на демократа”.

Читайте также: Киев сдрейфил заносить министра обороны США на «Миротворец».