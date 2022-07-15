В Киеве увидели «зраду» в переговорах с Россией по вывозу зерна морем

15.07.2022  23:50 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Зерно, Одесса, Украина
Новости Украины

Ведущиеся в Турции переговоры о перемирии для вывоза зерна из Одессы по морю предоставят России необходимую передышку для перегруппировки армии и подготовки к дальнейшему наступлению в сторону Приднестровья.

Об этом на своей странице в соцсети написал бывший вице-президент компании «Энергоатом» Александр Ковтуненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущиеся в Турции переговоры о перемирии для вывоза зерна из Одессы по морю предоставят...

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«Москва требует полного прекращения огня на период вывоза зерна из Украины. Вывоз зерна может продолжаться месяц. Если руководство Украины согласится на такое «перемирие», Московия сможет обновить боеспособность своих потрепанных войск на востоке и юге Украины, и восстановить утерянные запасы боеприпасов для артиллерии.

Это сделает невозможным освобождение юга и востока Украины в этом году и может привести к дальнейшей оккупации территорий Украины Московией. Нет приостановлению огня! Это раньше нам нужен был мир! Теперь нам необходима победа!» – возмущался Ковтуненко.

Он пояснил, что Россия рассчитывает на месячную паузу, «чтобы украинцы не освобождали свои территории и оккупанту не мешали референдум осенью провести».

В свою очередь читатели в комментариях выразили опасения, что готовится новый «схематоз» со стороны украинского руководство.

«Стоимость вывезенного зерна будет меньше суммы содержания армии в месячный период, уже не говоря о всевозможных провокациях, которые будут совершать орки. Так что затея может прекратиться в любой момент, или затянуться в большие сроки, а секретность переговоров еще не дает знать, какие будут иметь последствия. А еще известно о весомом количестве неучтенных зерновых, которые точно пойдут по схематозу», – писал один из комментаторов.

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