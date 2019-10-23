В Киеве уволили скандального замгенпрокурора, завалившего расследование дела Майдана

23.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Начальника ликвидированного Управления спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергея Горбатюка уволили из ГПУ, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он сообщил в комментарии киевскому изданию РБК-Украина.

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По его словам, ему позвонили из отдела кадров и сообщили, что приказ об увольнении уже подписан. В то же время он отметил, что лично не видел приказа.

“Я приказа еще не видел, мне позвонили из кадрового отдела и сказали, что есть приказ генпрокурора об увольнении меня”, – заявил Горбатюк.

По его словам, сейчас он едет в ГПУ, чтобы ознакомиться с приказом. Он также отметил, что законных оснований для его увольнения пока нет.

Отметим, до этого Горбатюка не допустили к переаттестации, так как он не подал заявление с согласием на то, что во время собеседования могут браться во внимание анонимки. Позже в Генпрокуратуре заявили, что уволят всех прокуроров, отказавшихся от переаттестации.

Также на этой неделе в Генеральной прокуратуре создали раскритикованный Департамент процессуального руководства по уголовным производствам в преступлениях, совершенных на Майдане в 2013-2014 годах. Соответственно, управление специальных расследований, которое возглавлял Горбатюк, было упразднено. Расследованием преступлений на Майдане будет заниматься Государственное бюро расследований.

Увольнение Горбатюка прокомментировал в своем телеграм-канале юрист Андрей Портнов.

“Одиозный начальник департамента Майдана Генеральный прокуратуры Горбатюк уволен. Но этого недостаточно, он должен сидеть. Фигурант причастен к сокрытию массовых убийств на Майдане и фальсификации уголовных дел, позволивших Порошенко безгранично контролировать правоохранительные органы, суды, деньги и природные ресурсы.

Не будет осуждён при этих властях, сядет при следующих. Срока давности по этому преступнику нет”, – пообещал он.