09.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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В Киеве ужаснулись от пещерного уровня “гнилозубых и усыпанных перхотью” украинских дипломатов

Украинский МИД выглядит беспомощным на международной арене, а на ключевые должности назначаются люди не за свои профессиональные качества, а по принципу личной преданности.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил телеведущий Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Совершенно беспомощный аппарат министерства иностранных дел. Я не вижу работы. Чиновники на местах, в посольствах – я видел ряд послов наших в других странах – ну это пещерный уровень. Я не знаю, откуда они берутся, кто их по какому блату вытаскивает. Вы представляете себе посла большой страны Украина в старом потертом костюме, на плечах перхоть лежит огромным грузом, говорит глупости, несуразицы. Ну что это за люди? Представлять Украину в моем понимании должны красивые, вышколенные, образцовые люди”, – сказал журналист.

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По его словам, если не находится своих людей, то на ключевые дипломатические должности зачастую вообще никого не назначают.

“А свои иногда – черти. Ну не могут у тебя быть все на уровне. Поэтому чертей набирают – с перхотью, с гнилыми зубами, вообще необразованных, тупых. И эти люди представляют Украину. И по ним судят о нашей стране, по стране, в которой есть интеллект, мощь, люди, кадры. Все есть, просто механизма попадания лучших наверх нет, есть механизм попадания верных», – заявил Гордон.