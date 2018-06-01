01.06.2018, Киев, Максим Карпенко
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Политика, Украина

В Киеве ужаснулись: Западные соседи мечтают разорвать Украину на куски


Венгрия хочет оттяпать у Украины Закарпатье, Румыния – Буковину, а Польша положила глаз на Галичину.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил глава ВО «Свобода» Олег Тягнибок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Стратегические планы Венгрии, чтобы Закарпатье когда-то стало венгерским, а не украинским. А, может, мы подумаем про сепаратизм на Закарпатье?.. Они хотят разорвать Украину. Мадьяры таким образом, прикрываются якобы гуманитарной миссией, якобы благородными темами обучения детей, но очевидно, что далеко идущими планами является венгерское Закарпатье. Румыны претендуют на Буковину. И так далее, и так далее. Я молчу о том, что мы можем получить еще серьезные, в том числе территориальные претензии и от Польши. Ну, если не территориальные, то имущественные», – заявил Тягнибок.

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