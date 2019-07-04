В Киеве уже хотят убрать НАТО из Конституции ради мира с Россией

04.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Новой украинской власти нужно «обнулить» гуманитарную и внешнюю политику государства и запретить поднимать темы НАТО и насильственной украинизации. Лишь тогда можно будет говорить о «сшивании страны».

Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил экс-глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если «Слуга народа» не проголосует за политическую часть «Минских соглашений», за коррекцию закона о функционировании украинского языка, за еще целый ряд вещей, которые являются показателями, маркерами для юго-востока (мы должны понимать, что страна разная), мы не сошьем страну… Сначала мы, давайте, уберем все перегибы в гуманитарной и внешней политике, выйдем на ноль, уберем украинизацию принудительную, уберем упоминание НАТО из Конституции, а потом уже объявим мораторий на подъем этих тем. Пока у нас НАТО в Конституции, мы с Россией не помиримся», – заявил Волошин.