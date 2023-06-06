В Киеве уже клянчат у Запада деньги «на восстановление ГЭС»

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Поскольку подрыв Каховской ГЭС станет экономической и социальной катастрофой для всего юга Украины, Киев может требовать от Запада новых денежных выплат.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии отметили, что после такого массового затопления стоит ожидать серьёзного заражения целых регионов, поскольку размыты кладбища, могильники и свалки, содержание которых попадает сначала в Днепр, а потом и в Чёрное море.

«Будет высока вероятность разного рода инфекций, включая кишечные инфекции и всё остальное. Я не советую сейчас нашим согражданам купаться где-то на пляжах Одессы, в ближайшие месяцы. Потому что это всё понесёт по побережьям, тем более по пляжам. Эта зона фактически превратится в зону катастрофы не только военной, но и полноценной экологической, жить в которой ещё многие годы будет практически невозможно или крайне сложно. И в любом случае перед нами будет стоять задача восстановления ГЭС, потому что она – крайне важный инструмент регулирования водного баланса на Украине и обеспечения жизнеспособности юга Украины в экономическом и социальном плане», – сказал Бортник.

Он подчеркнул, что теперь киевское руководство начнёт возить в пострадавший регион экскурсии из иностранных «партнёров», и просить у Запада новых выплат «на гуманитарную помощь».

«Также мы могли бы ещё и привлекать международною общественность к этому. Возможно, стоит требовать от ООН специальной миссии на Каховскую ГЭС или в регион, с целью установления произошедшего и формирования пакета помощи для этого региона», – подытожил политолог.