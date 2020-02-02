02.02.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Донбасс, Приднестровье, Украина
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В Киеве уже мечтают: Козак принесёт Донбасс на блюдечке


Дмитрий Козак, которого называют новым российским куратором Донбасса, мог бы выстроить экономические отношения ЛДНР с Украиной по примеру Приднестровья, чья продукция на экспорт идет под молдавской регистрацией.

Такой прогноз в эфире «Ukrlife» озвучил украинский политический аналитик Василий Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если смотреть на Донбасс с точки зрения управления регионом, управления территорией, управлением людьми, то что нужно для республик? Республикам нужно, чтобы они имели легальный выход на внешние рынки со своей продукцией: сырьем, переработкой. Им нужна легализация. А легализацию им можем дать мы – Украина как государство», – заявил Вакаров.

По его мнению, нынешнюю схему легализации донбасской продукции через Южную Осетию Козак мог бы заменить на торговлю через Украину, исключив из схемы интересы олигарха Сергея Курченко.

«Если эту схему легализовать по примеру Приднестровья? Приднестровье же торгует через Молдову. Или как-то по-другому…. Вот эту первейшую задачу и будет решать Козак. Если люди будут производить продукцию и торговать, то зачем же тогда воевать?» – добавил Вакаров.

Украинский эксперт при этом забыл упомянуть, что, в отличие от Приднестровья, Донбасс граничит с РФ, а потому менее подвержен угрозе блокады и прочих недружественных шагов со стороны бывшей столицы.

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