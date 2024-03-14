В Киеве уже надеются, что хотя бы «линия обороны Зеленского» станет новой госграницей

Вадим Москаленко.  
14.03.2024 17:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Начало строительства Украиной оборонительных сооружений вдоль линии фронта воспринимается населением как подготовка новой государственной границы.

Об этом на канале «Да это так» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Начало строительства Украиной оборонительных сооружений вдоль линии фронта воспринимается населением как подготовка новой государственной...

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«Учитывая, что у нас по всей линии фронта роются две тысячи километров окопов, мы вообще не понимаем, как можно наступать. Но Зеленский обещает, что к лету будет новое контрнаступление. С позиции какой силы Украина будет готова вести переговоры [с Россией], или этот вариант вообще не рассматривается?», – спросил ведущий.

«Николай II тоже обещал, что 1917 год будет годом радикального прорыва. Если хотите рассмешить бога, можете рассказать ему о своих планах на вечер.

Понятно, что сейчас говорить о каких-то активных боевых действиях не приходится. Как только заявили, что роем две тысячи километров окопов, то сразу на Украине появились и соответствующие настроения.

Многие начали думать, а не обустраиваем ли таким образом мы новые государственные границы», – заключил Бондаренко.

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