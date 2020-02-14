В Киеве уже не стесняются: Крым будет украинским или безводным

14.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Рассмотрения Киевом вопроса возобновления водоснабжения Крыма до того момента, как полуостров вернётся в состав Украины, фактически означал бы признание Киевом российской юрисдикции на полуострове.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил писавший речи для экс-президента Украины Петра Порошенко политтехнолог Виктор Уколов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, никто не будет спорить, что Крым у Украины фактически украли. Аннексия и приписывание его другой стране – это воровство. Вот представьте себе такую аналогию: у вас украли машину, а через пять лет злодеи позвонили и сказали: «Давайте вы нам ещё бензин будете давать, потому что его нам не хватает, машина не ездит без бензина».

Мне кажется, что такая постановка вопроса, как вода в Крым в обмен на что-то недопустима, потому что это открывает торги. То есть с кем будет подписываться такое соглашение? С РФ? Или с оккупационной администрацией в Крыму? Не важно, но таким образом Украина признает российскую юрисдикцию в Крыму, и в этом проблема», – возмутился эксперт.

По мнению одиозного политтехнолога, если Украина продолжит «водный» шантаж, то рано или поздно вернёт Крым.

«Когда оккупанты захватывали Крым, они знали, что возникнет такая проблема, их об этом предупреждали. И то, что Крыму не хватает украинской воды – это полностью прогнозируемое последствие той проблемы, которая произошла.

Лично для меня единственное что хорошо – это что подтверждается политика Порошенко, его стратегия, что рано или поздно Украина сможет ставить вопрос о возвращении Крыма даже таким образом: «Если вы хотите, чтобы Крым был с водой – он должен быть украинским». Крым должен быть или украинским, или безводным, иначе не бывает», – резюмировал Уколов.