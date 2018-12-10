В Киеве уже обсуждают создание новой страны на обломках Украины

10.12.2018, Киев, Владимир Гладков

Украину от распада может спасти создание и подписание «общественного договора», где будет обосновываться сохранение государства на определенных принципах. Впрочем, такой «общественный договор» может быть подписан уже и на обломках Украины.

Об этом во время конференции на тему «Украина завтра – экспертная дискуссия о будущем государства» заявил украинский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть два обстоятельства, которые могут ускорить этот процесс. Первое – когда у нас не останется другого выхода: экономика падает, война не заканчивается, Запад не помогает, Россия наступает. И у нас единственный способ удержать Украину – договориться, зачем нам быть вместе.

Другой способ – когда, в конце концов, лет через пять, придёт политик, который будет тоже понимать необходимость этого процесса, иначе – край. И тот, и другой способ является прямой реализацией общественного договора», – заявил Дацюк.

«Иначе мы будем наблюдать медленный или ускоренный Россией распад Украины, и, возможно, общественный договор уже возникнет на обломках Украины.

Это тоже возможный сценарий – не обязательно референдум или политический лидер поддержит. Может, будет создано новое государство, условно говоря, на части Украины и части европейской части России, а, возможно, с Польшей и Украиной, а, возможно, будет своеобразный Интермариум – значительная часть Украины, Польша, Белоруссия, страны Прибалтики, – я не знаю, как оно повернётся.

Я лишь точно уверен, что общественный договор – это тот путь, по которому мы можем выйти из кризиса недоверия между элитами и обществом, и для меня здесь Украина не является рамкой. Для меня рамкой является весь мир, причём, выживание общества в этом мире. Каким будет это общество – украиноязычным, не украиноязычным – мне, по большому счёту, даже не важно», – добавил украинский философ.