В Киеве уже понимают, что Украине и Западу нечем давить на Россию

12.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Санкционная практика показала, что влияние на Москву с позиции силы ничем катастрофическим для России не заканчивается.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил украинский дипломат Александр Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возможности санкционной политики и возможности давления со стороны Запада и Украины на Россию дошли до своего истощения. То есть, в дальнейшем вряд ли мы сможем – и Западный мир, и Украина – найти какие-то инструменты, которые смогут за счет давления, за счет силы принудить Россию к миру», – заявил Чалый.

«На этом этапе Россия на компромисс не пойдет, она может пойти на компромисс, если будет предложен новый концептуальный подход, более широкий, более общий. Какой будет европейская безопасность после урегулирования на Донбассе, и какое место будет в этой системе у России, какой будет статус украинской безопасности – и НАТО в данном случае, и ЕС.

Вот в таком, в более общем, контексте можно будет достичь адаптации Минских соглашений к нуждам Украины. Просто так – я не вижу мотивацию, почему Россия должна изменить свою позицию», – заключил дипломат.