В Киеве уже предлагают отложить «возвращение территорий» на отдаленную перспективу

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина должна признать, что вопрос возвращения утраченных территорий – это отдаленная перспектива и обозначить это как стратегическую цель.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил политолог Кость Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению эксперта, в мире много примеров, когда страны спорят за территории, но при этом сохраняют авиасообщение и экономическое взаимодействие.

«Пока что можем говорить откровенно, что на сегодняшний день необходимо для себя понять определенную цель, которую мы можем достигнуть и которая может быть определена как победа. Это необходимо, чтобы абсолютно честно, искренне сделали наши власть имущие, те, кто несут ответственность за Украину, за ее граждан, за жизни граждан, за территориальную целостность», – сказал эксперт.

Он добавил, что в данной ситуации Украина не может отказываться от территорий, «которые по международному праву и по Конституции являются нашими».

«Но вопрос тогда – давайте говорить честно, что задекларированные цели мы можем ставить как отдаленную перспективу, а сейчас ставить более конкретные цели. Если их достигнем, соответственно, можем идти на переговоры… У меня пример – Аргентина и Британия. Британия оккупировала Фолклендские острова в 82-м году. Аргентина с этим не согласилась, считает их своими. Это спорная территория, но это, например, не помешало той же премьер-министру Терезе Мей прилететь в Буэнос-Айрес, это не мешает Аргентине торговать с Великобританией. Я не призываю сейчас летать в Москву или открывать авиасообщение с Россией, но я говорю о том, что есть определенные моменты, которые требуют отложенного действия, которые влобовую невозможно решить, добиться какого-то результата. Необходимо зафиксировать свою цель, отдаленную цель, необходимо стратегическую цель зафиксировать и необходимо исходить из реалий и определенной конкретики ситуации», – заявил Бондаренко.