15.12.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Украина
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В Киеве уже признают языковую шизофрению, но бандеровщину осудить еще не решаются

Петр Порошенко и его окружение продолжают обогащаться, разжигая в обществе страсти вокруг гуманитарных вопросов вроде Церкви и языка.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил украинский телеведущий и бизнесмен Андрей Пальчевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если существующая власть все материальное забирает себе, а все духовное оставляет нам – язык, Церковь и армия, которой никто не видел. Позор! И не надо нас обманывать», – сказал он.

«У нас пустует место русскоговорящих украинских патриотов. У нас сложилась ситуация, которую я называю вилкой Порошенко: «Кто не со мной, тот против меня».

У нас большинство людей, которые пришли наверх, перекрасились и использовали украинский язык, как камуфляжную сетку. Янукович, как вы помните, прекрасно овладел украинским языком, но это не сделало его украинским патриотом.

У нас абсолютно парадоксальное явление: 70% киевлян говорят по-русски, а родным языком называют украинский. И я, когда учился в Москве и меня спрашивали, какой родной язык, я говорил, что украинский, потому что мы хотим самоидентификации», – рассуждает Пальчевский.

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