В Киеве уже согласны оставить ЛДНР собственную милицию

Украина не сможет вернуть республики Донбасса в свой состав военным путем.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил профессор киевского Института журналистики Никита Василенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, интеграция должна будет проходить мирно, в соответствии с Минскими договоренностями, а порядок на этих землях придется наводить местным жителям, а не выходцам из Западной Украины.

«Донбасс мы силой не отобьем ни в коем случае. Во-первых, два армейских корпуса, разумеется, это российские наемники и прочее, но это люди, каждый четвертый из них имеет русский паспорт, давайте не забывать. Это во-первых, во-вторых, это 40 тысяч. Силой мы их никогда не поборем – кроме слов, у нас ничего для этого нет, потому что это война, громоздкая война.

Я так думаю, что в какой-то мере очень трезво и очень последовательно Зеленский попытается реализовать Минские договоренности. Включат их на тех условиях, которые он сам подписывал в 19-м году. Почему вы считаете, что они неприемлемы? Какая разница, если туда войдут наши силовики, даже не армия, то местная милиция все равно будет обезоружена – кто же оставит местной милиции танки? А если не оставят танки, кто там будет порядок наводить? Из Ивано-Франковска, что-ли? Свои будут наводить», – сказал профессор.