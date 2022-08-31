В Киеве уже строят планы массового выселения русских из Крыма «к концу года»
Между населением Крыма и Украины образовалась огромная пропасть как минимум в культурном плане.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил беглый крымский майданщик Андрей Иванец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Последние события активизируют вопрос Крыма, мы слышали заявления от главы ГУР (Главное управление разведки Украины – ред.), что, возможно, в конце года в Крыму появятся наши войска, мы слышали мнения похожие, как у пана Данилова, секретаря Совета безопасности и обороны Украины…
Проблема декоммунизации и деколонизации Крыма очень тяжелая, потому что это «Авгиевы конюшни», и условия для таких процессов очень тяжелые. И из-за национального состава, и из-за того, что глубина колонизации за последние восемь лет Крыма очень большая в плане символического простора, в плане массового «промывания» мозгов в Крыму, и прямой колонизации наших регионов АР Крым и города Севастополь российскими гражданами, которых приехало по разным оценкам от 500 тысяч до миллиона человек. Для населения Крыма в 2,5 млн. человек на момент оккупации– это очень серьёзное изменение этно-демографической ситуации, которая влияет на все аспекты, в том числе гуманитарную жизнь в Крыму», – заявил Иванец.
Он также анонсировать серьёзные задачи для Киева в направлении «деколонизации» полуострова.
«Мы приближаемся к моменту, когда еще не до конца, конечно, ясно, когда это произойдет, но возможно не так уже долго до военного этапа деколонизации. Когда будет очищена территория Крыма. И тогда, вероятно, будет введено военно-гражданская администрация, и она должна знать, что делать с этим наследством колониальным, неоколониальным и коммунистическим.
К сожалению, разрыв между Крымом и другими регионами Украины за эти восемь лет в культурном плане сильно увеличился. Поэтому необходим целенаправленные, системные, стратегические действия со стороны государства», – добавил беглый крымский майданщик.
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