В Киеве уже строят планы массового выселения русских из Крыма «к концу года»

Между населением Крыма и Украины образовалась огромная пропасть как минимум в культурном плане.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил беглый крымский майданщик Андрей Иванец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Последние события активизируют вопрос Крыма, мы слышали заявления от главы ГУР (Главное управление разведки Украины – ред.), что, возможно, в конце года в Крыму появятся наши войска, мы слышали мнения похожие, как у пана Данилова, секретаря Совета безопасности и обороны Украины…

Проблема декоммунизации и деколонизации Крыма очень тяжелая, потому что это «Авгиевы конюшни», и условия для таких процессов очень тяжелые. И из-за национального состава, и из-за того, что глубина колонизации за последние восемь лет Крыма очень большая в плане символического простора, в плане массового «промывания» мозгов в Крыму, и прямой колонизации наших регионов АР Крым и города Севастополь российскими гражданами, которых приехало по разным оценкам от 500 тысяч до миллиона человек. Для населения Крыма в 2,5 млн. человек на момент оккупации– это очень серьёзное изменение этно-демографической ситуации, которая влияет на все аспекты, в том числе гуманитарную жизнь в Крыму», – заявил Иванец.