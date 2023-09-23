В Киеве уже требуют от США вдесятеро больше «Абрамсов»

Вадим Москаленко.  
23.09.2023 20:23
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, США, Украина


Для того, чтобы это оказало влияния на фронт, США должны поставить Украине не тридцать, а порядка трёх сотен «Абрамсов».

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил экс-глава МИД Украины, а ныне руководитель «Центра исследования России» патологический русофоб Владимир Огрызко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для того, чтобы это оказало влияния на фронт, США должны поставить Украине не тридцать,...

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«С американских танков можно сформировать одну мощную бригаду. Но одной бригадой войну выиграть невозможно. Их должно быть пять, десять тогда это кулак. А так это мизинец. Да, им можно пробить какую-то дырку, но не переломить общего хода событий», – сказал Огрызко.

Он подчеркнул, что такое действия западного руководства продлевают страдания украинцев.

«Мы не получаем того, что нам хочется получить сейчас. И это печально. С другой стороны, мы получаем поддержку там, где она нам действительно нужна.

Логика Байдена заключается в том, чтобы давать нам обороняться. Не наступать, а обороняться. Это ошибочная, неправильная логика, которая пролонгирует весь тот ужас, который переживает украинский народ», – добавил экс-министр.

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