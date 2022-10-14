В Киеве уже зазывают Запад делить «невероятно богатую шкуру» России

14.10.2022  21:15 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Газ, Дзен, Запад, Нефть, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Президенту Украины Владимиру Зеленскому представители Запада будут аплодировать стоя, что бы он ни говорил, поэтому именно сейчас необходимо срочно «лить в уши» партнёрам о том, какие им достанутся ресурсы после развала России, на что Киеву очень нужны деньги.

Об этом говорили участники эфира интернет-канала «украинских студий стратегических исследований», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президенту Украины Владимиру Зеленскому представители Запада будут аплодировать стоя, что бы он ни говорил,...

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«Когда мы говорим о развале Российской империи, то он не возможен без участия порабощенных Россией народов. Украинское государство должно быстро стимулировать национально-освободительную борьбу, всячески поддерживать порабощенные Россией народы. Если там начнёт пылать, то вопрос по-другому будет поставлен в мировой политике – поддерживать диктатора Путина и Россию или обеспечивать права народов на самоопределение.

И много наций в мире захочет вмешаться в эту ситуацию, там у нас будет много союзников. Потому что шкуру этого медведя много кто хочет поделить», – заверил бывший депутат Верховной рады, националист Юрий Сиротюк «Мамай», который вступил в ряды ВСУ.

Грантоед фонда Сороса, выпускник Селкирк колледжа (Канада) Александр Чупак добавил, что лучше всех с заданием сагитировать Запад к делёжке шкуры неубитого медведя справится президент Украины Владимир Зеленский.

«На G-20 очень бы хотелось, чтобы Зеленский выступил с видением украинской победы и как он видит мировой порядок, и все ему будут аплодировать стоя. Сейчас всё равно, что бы ни сказал Зеленский, все ему будут аплодировать стоя. Поэтому он должен говорить о самых высоких целях. Он должен это озвучивать немедленно», – призвал Чупак.

Его поддержал бывший депутат Верховной рады, экс-министр экологии и природных ресурсов Андрей Мохник, словами о том, что Зеленский может заинтересовать Запад перспективой «правильного» распределения российских ресурсов «после падения РФ».

«Если мы это озвучим, то они не только будут аплодировать, но и профинансируют, подключатся. Если мы говорим о войне, а война – это всегда определённое перераспределение ресурсов, то московская империя – это невероятная добыча для мирового сообщества, для того, чтобы это распределить в мире и правильно использовать», – предложил Мохник.

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