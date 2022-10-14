В Киеве уже зазывают Запад делить «невероятно богатую шкуру» России
Президенту Украины Владимиру Зеленскому представители Запада будут аплодировать стоя, что бы он ни говорил, поэтому именно сейчас необходимо срочно «лить в уши» партнёрам о том, какие им достанутся ресурсы после развала России, на что Киеву очень нужны деньги.
Об этом говорили участники эфира интернет-канала «украинских студий стратегических исследований», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Когда мы говорим о развале Российской империи, то он не возможен без участия порабощенных Россией народов. Украинское государство должно быстро стимулировать национально-освободительную борьбу, всячески поддерживать порабощенные Россией народы. Если там начнёт пылать, то вопрос по-другому будет поставлен в мировой политике – поддерживать диктатора Путина и Россию или обеспечивать права народов на самоопределение.
И много наций в мире захочет вмешаться в эту ситуацию, там у нас будет много союзников. Потому что шкуру этого медведя много кто хочет поделить», – заверил бывший депутат Верховной рады, националист Юрий Сиротюк «Мамай», который вступил в ряды ВСУ.
Грантоед фонда Сороса, выпускник Селкирк колледжа (Канада) Александр Чупак добавил, что лучше всех с заданием сагитировать Запад к делёжке шкуры неубитого медведя справится президент Украины Владимир Зеленский.
«На G-20 очень бы хотелось, чтобы Зеленский выступил с видением украинской победы и как он видит мировой порядок, и все ему будут аплодировать стоя. Сейчас всё равно, что бы ни сказал Зеленский, все ему будут аплодировать стоя. Поэтому он должен говорить о самых высоких целях. Он должен это озвучивать немедленно», – призвал Чупак.
Его поддержал бывший депутат Верховной рады, экс-министр экологии и природных ресурсов Андрей Мохник, словами о том, что Зеленский может заинтересовать Запад перспективой «правильного» распределения российских ресурсов «после падения РФ».
«Если мы это озвучим, то они не только будут аплодировать, но и профинансируют, подключатся. Если мы говорим о войне, а война – это всегда определённое перераспределение ресурсов, то московская империя – это невероятная добыча для мирового сообщества, для того, чтобы это распределить в мире и правильно использовать», – предложил Мохник.
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