В Киеве узнали, кто помог Зеленскому встретиться с Макроном

15.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Французский либеральный философ Бернар Анри Леви способствовал подготовке визита кандидата в президенты Владимира Зеленского и его команды для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Об этом пишет киевское издание Европейская правда.

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«Похоже, что команда Зеленского обращалась по этому вопросу не только к послу Франции в Украине Изабель Дюмон, но и к неофициальному каналу связи между Парижем и Киевом — а эту роль сейчас выполняет французский философ Бернар Анри Леви», — отмечает журналист издания.

Леви недавно посещал Киев и публично сообщал, что накануне первого тура провел двухчасовую встречу с Зеленским.

Следует отметить, что перед прошлыми президентскими выборами в марта 2014 Леви также сыграл важную роль в организации визита Виталия Кличко и Петра Порошенко во Францию.

Из разных источников известно, что изначально Париж колебался о необходимости встречи между Зеленским и Макроном. Свою роль в положительном ответе Парижа, вероятно, сыграло решение немецкого канцлера Ангелы Меркель принять у себя Порошенко.