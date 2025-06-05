В Киеве вдруг обнаружили, что после терактов Трамп перестал критиковать Путина
Организованные Украиной теракты привели к тому, что американский президент Дональд Трамп перестал публично критиковать своего российского коллегу Владимира Путина.
Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«США попали в двойственное положение. С одной стороны, две недели подряд они критиковали Москву за эскалацию. За то, что Россия три дня бомбила интенсивно Украину, напомню, погибли мирные жители, как минимум 17 человек. Трамп назвал Путина абсолютно сумасшедшим, потом заявил, что он играет с огнем.
И, наверное, США продолжали бы оказывать давление прежде всего на Москву, потому что с Киева получили все, что уже хотели, а с Москвой пока не договорились. Если бы не украинская атака на железнодорожную инфраструктуру России, потом на стратегическую авиацию, а потом непосредственно на Крымский мост», – сказал Бортник, тщательно избегая слова «теракт».
Он подчеркнул, что при этом США якобы остаются на стороне Украины,
«Это привело к тому, что США теперь критиковать Москву за эскалацию не может, а Киев критиковать за эскалацию не хочет. Поэтому появляются такие вот мягкие комментарии Келлога, который говорит, что это повышает риски. Но никто не называет украинское руководство абсолютно сумасшедшим и не говорит, что оно играет с огнем.
Обратите внимание на разность все-таки реакций. Она до сих пор демонстрирует, что США остаются на стороне Украины», – рассуждал укро-политолог.
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