В Киеве вдруг заверещали: Не хотим воевать до последнего украинца

Западные «партнёры» Киева не должны допустить, чтобы война перекинулась и на 2024 год, поскольку на Украине теряется мотивация населения, иссякает человеческий ресурс ВСУ, да и с такими поставками вооружений можно воевать ещё 15 лет.

Об этом в эфире украинского «24 канала» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все почему-то снова смотрят, а что же Украина на фронте? В Бахмуте что будет? Что наши вооружённые силы, сделают контрнаступление или нет? Да вы принимайте участие в этом большом контрнаступлении – санкционном, политическом, и не ждите! Потому что эти ожидания ни к чему хорошему могут не привести. Наступление будет успешным, но масштабы уже зависят от темпов поставок вооружений. Давайте честно, нам уже этот темп остановили. И мы теперь вынуждены снова ждать, а каждый день – это наши погибшие, – то, что нельзя вернуть! Поэтому я, когда слышу фразы о то, что «война может длиться и год, а может и несколько лет, всё может быть»… Но она может длиться и 15 лет, но вы же для того и есть, чтобы сделать этот период минимальным! Неправильно ставится вопрос. Не надо наблюдать за нами, как в игровой приставке, кто кого. Нужно делать так, чтобы это было как можно быстрее», – возмутился экс-посол.

Он признал, что со временем можно растерять мотивацию украинцев и человеческий ресурс страны.

«Это я не к тому, чтобы покритиковать наших партнёров, но часто слышу подход, который уже экстраполирует ситуацию на выборы 2024 года. А там будут выборы в США, во Франции, на Тайване, в России, в конце концов. То есть, нельзя это затягивать в 2024 год! Потому что тогда обстоятельства будут совсем другими. Сейчас окно возможностей в этом году дожать Россию, пока наша мотивация на Украине сильная, пока украинцы готовы это делать. Далее, если кто-то думает, что этот ресурс наш человеческий бесконечный, они очень ошибаются», – объяснил Чалый.