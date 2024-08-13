В Киеве весело издеваются над перепуганной Европой

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Транзит российского газа в Европу сохранится на прежнем уровне, несмотря на то, что газоизмерительная станция «Суджа» сейчас в руках Украины.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Центра глобалистики «Стратегия-21» Михаил Гончар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сохранение этого статус-кво нормально работает на нас, в том числе. Напуганные европейцы сейчас немного успокоятся. Они всегда взволнованны, глубоко обеспокоены, перепуганы. Скачок цен был небольшой (СМИ преувеличивают), где-то 5-6%. Это не то, что делал «Газпром» в 2021-22 годах, когда десятикрантный был скачок», – паясничал Гончар.

За шесть дней поставки газа на месяц вперед с биржи TTF подорожали на $ 42 — до $ 462 за тысячу кубометров. Сегодня же, в первой половине дня, опустились до $ 443, а около полудня торгуются на уровне $ 448.