В Киеве весело издеваются над перепуганной Европой

Елена Острякова.  
13.08.2024 20:59
  (Мск) , Москва
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Газ, Дзен, ЕС, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Транзит российского газа в Европу сохранится на прежнем уровне, несмотря на то, что газоизмерительная станция «Суджа» сейчас в руках Украины.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Центра глобалистики «Стратегия-21» Михаил Гончар, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Транзит российского газа в Европу сохранится на прежнем уровне, несмотря на то, что газоизмерительная...

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«Сохранение этого статус-кво нормально работает на нас, в том числе. Напуганные европейцы сейчас немного успокоятся. Они всегда взволнованны, глубоко обеспокоены, перепуганы. Скачок цен был небольшой (СМИ преувеличивают), где-то 5-6%. Это не то, что делал «Газпром» в 2021-22 годах, когда десятикрантный был скачок», – паясничал Гончар.

За шесть дней поставки газа на месяц вперед с биржи TTF подорожали на $ 42 — до $ 462 за тысячу кубометров. Сегодня же, в первой половине дня, опустились до $ 443, а около полудня торгуются на уровне $ 448.

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