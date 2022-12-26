В Киеве винят США в том, что ВСУ «до сих пор не в Москве»

26.12.2022  20:30 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


ВСУ уже должны были давно праздновать «перемогу», если бы не США, которые мало того, что недостаточно поставляли вооружений, так еще и с каждым месяцем уменьшали объёмы.

Об этом в эфире канала «Ukrlife» заявил бывший экономический советник президента РФ, а ныне яростный критик Кремля Андрей Илларионов, бежавший в Вашингтон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ уже должны были давно праздновать «перемогу», если бы не США, которые мало того,...

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Ведущая Людмила Немиря пожаловалась на текущее положение вещей.

«После того, как Россия отступала по всем фронтам, вышла с многих территорий под давлением украинских войск, после того, как весь Запад сказал – мы будем помогать Украине столько, сколько надо.

После того, как мы стали получать хоть какое-то оружие, и оно начало идти по восходящей, после того, как создалось впечатление, что можно добить противника, выбить его, не дать ему опомниться. И вдруг мы видим, что возникло какое-то торможение в какой-то момент. Россия опомнилась. Вспомнила, что неплохо бы сделать мобилизацию, начала приходить в себя, стала искать оружие по всему миру.

У меня создаётся впечатление, что были допущены какие-то серьёзные ошибки в этом году. Можно ли их избежать в следующем, или теперь время упущено? И именно поэтому мы выходим на новый этап войны. Вы говорите о новом этапе войны, Байден сказал о новом этапе войны, когда встречался с Зеленским, Залужный говорит о новом этапе войны», – возмутилась Немиря.

Она допустила, что такие факторы, как недостаточная помощь вооружением, помешали Украине «добить путинский режим» и не допустить этого нового этапа войны.

Ведущая также отметила, что сейчас, в декабре 2022 года говорит о том же, о чём говорила ровно год назад – о возможном масштабном наступлении России.

Илларионов полностью поддержал возмущения собеседницы.

«Раз этот новый этап войны уже наступил, а возможно наступит ещё более интенсивный этап боевых действий, возникает вопрос, который сформулировали вы: не было ли допущено ошибки? Да, она была допущена. Самая главная ошибка. Только для нас это ошибка – для вас, для нас, для всех друзей Украины. Но это сознательные действия со стороны нашего главного партнёра, который отказался поставлять Украине – то оружие, какое Украине необходимо.

Я обращу внимание на то, сколько оружия получает Украина. За 10 месяцев Украина физически получила на свою территорию военной помощи от США на сумму 12,7 миллиардов долларов. Делим на 10 месяцев и получаем величину 1,3 миллиарда долларов в месяц, в среднем. Вы сказали, что получаем по восходящей. Увы, Украина получает – по нисходящей.

Если мы посмотрим, сколько оружия, военной помощи поставляли весной этого года и сколько осенью, мы видим чёткий тренд на снижение. То есть, первое – поставляли мало, второе – поставляли с уменьшающимися объёмами», – констатировал либерал.

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