В Киеве включили антикриз: «Потеряем Покровск, ну и что?»

Анатолий Лапин.  
06.08.2025 15:18
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Украина, вероятнее всего, скоро потеряет контроль над Покровском (Красноармейском), однако не стоит драматизировать грядущее событи..

Об этом заявил офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина, вероятнее всего, скоро потеряет контроль над Покровском (Красноармейском), однако не стоит драматизировать грядущее событи.....

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«Русские просачиваются, и ВСУ вынуждены «оставлять эти позиции, потому что противник их подгрыз с обеих сторон».

«Вот сейчас примерно так с Покровском это происходит… Скорее всего, на Покровск им хватит [резервов]», – сказал Бекренев.

Однако он не считает потерю города фатальной для ВСУ.

«Ну и что, ну оставим Покровск, до этого оставили Бахмут, до этого оставили Соледар, до этого оставили Рубежное, Лисичанск, Северодонецк – это примерно равномасштабные Покровску города, Авдеевка даже», – подбадривает соотечественников офицер.

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