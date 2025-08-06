В Киеве включили антикриз: «Потеряем Покровск, ну и что?»
Украина, вероятнее всего, скоро потеряет контроль над Покровском (Красноармейском), однако не стоит драматизировать грядущее событи..
Об этом заявил офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Русские просачиваются, и ВСУ вынуждены «оставлять эти позиции, потому что противник их подгрыз с обеих сторон».
«Вот сейчас примерно так с Покровском это происходит… Скорее всего, на Покровск им хватит [резервов]», – сказал Бекренев.
Однако он не считает потерю города фатальной для ВСУ.
«Ну и что, ну оставим Покровск, до этого оставили Бахмут, до этого оставили Соледар, до этого оставили Рубежное, Лисичанск, Северодонецк – это примерно равномасштабные Покровску города, Авдеевка даже», – подбадривает соотечественников офицер.
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