Украина, вероятнее всего, скоро потеряет контроль над Покровском (Красноармейском), однако не стоит драматизировать грядущее событи..

Об этом заявил офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русские просачиваются, и ВСУ вынуждены «оставлять эти позиции, потому что противник их подгрыз с обеих сторон».

«Вот сейчас примерно так с Покровском это происходит… Скорее всего, на Покровск им хватит [резервов]», – сказал Бекренев.