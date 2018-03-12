12.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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В Киеве вновь угрожают жителям Крыма «преследованием без срока давности»

Меджлисовцы пугают уголовными делами крымчан, причастных к организации выборов президента Российской Федерации на полуострове. Об этом в эфире телеканала АТR заявил заместитель «постоянного представителя президента в АР Крым» Изет Гданов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он заявил, что участие в организации выборов приравнивается к «государственной измене», а Украине будут известны списки причастных к этому «изменников».

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«Граждане в Крыму должны осознавать, что за это они будут отвечать. Нет срока преступления по этому поводу. Это государственная измена. Их деятельность в данном вопросе может быть квалифицирована как государственная измена. И понесут ответственность бесповоротно здесь, на материковой части или после деоккупации. Все эти списки открыты, все они находятся под контролем и безусловно понесут ответственность», – заявил Гданов.