В Киеве вооруженные укровояки и полицаи снесли Десятинный монастырь

В ночь с 16 на 17 мая властями Киева был снесен Владимиро-Ольгинский (Десятинный) мужской монастырь канонической УПЦ. Произошло это с нарушением всех процедур. В истории Десятинного храма это уже третий раз, когда его варварски разрушают. Впервые это произошло в 1240 году после захвата Киева полчищами Золотой Орды, руководимыми ханом Батыем. Второй раз – в 1928-36, при большевиках. В третий раз – в 2024, при наркофюрере-«демократе» Зеленском.

На сей раз события развивались следующим образом. Накануне комендантского часа, около 22:00, на террриторию, где стоял храм – это историческое место в старинном центре Киева, на знаменитой Старокиевской горе, – прибыло больше сотни вооруженных полицейских и военных. «Просим молитв и физической помощи, кто сможет подойти!» – воззвал тогда телеграм-канал обители. Позже появилось сообщение, что силовики задерживают монахов. Погромщики схватили и начали заталкивать в свой «черный воронок» священника, пытавшегося спасти икону из храма, но ему удалось вырваться и скрыться.

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На видео, снятых очевидцами, видны вояки, у которых, кроме автоматов, на животах висит по три дополнительных рожка. Полицаи использовали специальные средства для глушения интернета и связи. Они оцепили территорию, заблокировали все подходы и лестницы, никого не допуская туда и запрещая видеосъемку. Так сильно боялись верующих, к которым монахи обратились с просьбой встать на защиту святыни.











Вскоре к Десятинному были подогнаны самосвалы и спецтехника, которая начала демонтаж. Ломались стены, а святыни – иконы, частицы святых мощей, обломки алтаря – разбрасывались по земле и затаптывались разрушителями. К 01:00 на месте монастыря остался пустырь…

То, что осталось от Десятинного монастыря в Киеве. На заднем плане – Андреевская церковь, отданная Фанару. Слева – нацмузей истории Украины и языческое капище возле него

Чуть позже мы дадим слово православным верующим, которых глубоко потрясло это очередное кощунство сатанинских властей, а пока – краткая историческая справка.

Десятинный монастырь УПЦ располагался на месте строительства первого каменного православного храма Киевской Руси в честь Пресвятой Богородицы (Десятинной церкви) и кончины русских первомучеников Феодора Варяга и его сына Иоанна. Такое название храм получил, потому что на его содержание шла десятая часть княжеских доходов. Заложил его в 989 году сам Креститель Руси святой князь Владимир. При закладке краеугольного камня в присутствии митрополита Леонтия, епископов греческих и русских, бояр и многочисленного люда киевского, он изрек следующее: «Даю церкви сей святой Богородицы от именья моего и от град моих десятую часть».

Следующий величественный Десятинный храм, уничтоженный большевиками, был возведен в 1842 году. А история нынешнего, снесенного «декоммунизаторами», началась в 2006. Тогда впервые за 70 лет на этом месте было проведено Пасхальное богослужение, на которое дал митрополит Киевский Владимир (Сабодан). В том же году монастырь обрел свою главную святыню – икону Пресвятой Богородицы «Владимирская – Десятинная». В 2006 году Патриарший экзарх в Белоруссии Филарет передал в дар Десятинной церкви список чудотворной иконы Божией матери «Княжеградская» («Минская»). 25 мая 2007 года митрополит Владимир освятил храм в честь равноапостольного великого князя Владимира и княгини Ольги.

«Этот храм и монастырь давно раскольникам и властям, как пел Игорь Тальков, их «черный глаз слепили», – комментирует произошедшее наш старый знакомый, прихожанин Киево-Печерской лавры Олег, который после закрытия КПЛ часто бывал и в Десятинном. – В частности, особенно колотился нацмузей истории Украины, рядом с которым была возведена обитель. Этот псевдоисторический институт не протестует, к примеру, против того, что около него сатанисты устроили свое капище поганое и постоянно беснуются там. И что анафема Филарет (Денисенко) построил тут же, возле фундамента старинной Десятинной, свой офис. Нет, им, видишь ли, православный храм мешает… Они его хотели снести еще 7 апреля, но мы отстояли. Тогда они выбрали время в комендантский час».

В этом храме неоднократно являлись чудеса Матери Божией, свидетельства о которых собрал и опубликовал бывший наместник монастыря митрополит Гедеон (Харон). И вот теперь, после глумления и разрушения такой святыни, раскольническая ПЦУ просит власти отдать ей остатки храма, которые кощунники вывезли на грузовиках.

«Иначе как мародерством со стороны ПЦУ это не назовешь, – продолжает тему еще один наш давний респондент и тоже прихожанин КПЛ Николай. – Впрочем, что удивляться этой шайке расстриг во главе с «Епифаном из ресторана» Думенко? Они уже 1500 храмов наших захватили и присвоили их имущество. Теперь вот надеются погреть свои поганые клешни на святынях из Десятинного. Несут, так сказать, свой почетный мародерский караул, как в песне у Галича. Впрочем, это все укладывается в рамки их новой активности по всем фронтам войны против УПЦ и РПЦ…».

Действительно, фанарские марионетки накануне принятия закона, запрещающего УПЦ, всемерно активизировали свою деятельность. Например, за несколько дней до сноса Десятинного с помощью полиции совершили ночное дикое нападение на храм в с. Красилове Хмельницкой области. Тогда верующим удалось отстоять свой приход, но это не значит, что попытки не повторятся. А еще пцушники всячески науськивают власти на репрессии против епископата УПЦ, стремясь нейтрализовать священноначалие, которое не боится разоблачать их преступные замыслы и действия. С подачи фанариотов арестовываются архиереи, священники и миряне. Напомним, что 24 апреля СБУ задержала настоятеля Святогорской лавры митрополита Арсения, в самом монастыре прошли обыски. Владыке Арсению предъявили обвинения в «распространении информации о перемещении и расположении украинских войск», в том, что он якобы вел «подрывную деятельность» прямо во время литургии. Митрополит был взят под стражу на 60 суток без возможности внесения залога. Ему грозит до восьми лет лишения свободы. А тем временем Думенко в интервью украинской службе «Радио Свобода» заявил, что вообще не считает Святогорскую обитель лаврой…







«Меня беспокоит еще один момент, – вздыхает Олег. – Прошло полдня, но пока никакой официальной реакции от высшего руководства УПЦ на снос монастыря я не прочел. Только один митрополит Феодосий, несмотря на гонения против него, назвал произошедшее трагедией, принес цветы к месту разрушения и призвал верующих поступить так же. Один из тех владык, которых пытаются устранить враги. А где же, наконец, четкое обличительное слово высшего руководства? Тишина. По-прежнему тишина…».