Новости Украины

Пока в Москве вымеивают кажущиеся россиянам безумными или слишком радикальными из-за их невыполнимости требования в отношении РФ, киевский режим совершенно серьезно и планомерно столбит площадку под будущие процессы над российскими военными и политиками, – на тот случай, если Россия даст слабину и снова попытается уладить конфликт с Украиной путем уступок и мирных договоров. Однако ряд мероприятий в этом направлении в Киеве проводят уже сейчас, не дожидаясь выгодного для себя окончания войны.

Так, на Украину уже приехали 42 следователя Международного уголовного суда, которые будут расследовать «военные преступления российских оккупантов». Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова во время пропагандистского телемарафона.

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«Приехали уже. Они начинают свою работу на самом деле на территории Украины. Прокурор МКС – независимый прокурор. Если я могу проводить со всем прокурорским сообществом определенные координационные совещания и рассказывать, где мы, как должны быстро бежать и так далее, и, поверьте мне, с утра до вечера я это делаю. То в данном случае он совершенно со своей командой независим. Мы им должны способствовать, если мы хотим международного правосудия, но его (прокурора МКС – ред.) международная стратегия – это его личная стратегия», – рассказала Венедиктова.

Генпрокурор отметила, что следователи МКС, в частности, будут собирать «доказательства российских преступлений» на Украине.

«Они работают по принципу комплементарности. Это значит, что все, что не можем сделать мы, будут делать они. Они не должны и не будут расследовать те преступления, которые может и должно расследовать национальное правосудие. Они будут идти за крупной рыбой», – сказала Венедиктова.

По словам Венедиктовой, ее ведомство уже установило личности 45 россиян, которые, по версии Киева, «совершали военные преступления на Украине».

«На сегодняшний день у нас установлено 45 таких лиц. 45 в отношении военных преступлений, это статья 438 УКУ, и три человека у нас уже в суде. Это человек, который обвиняется нами в убийстве гражданского, вы видели суд начался на прошлой неделе, и еще два человека, переданные в суд. Причем они физически находятся в Украине. Это те люди, которые обстреливали гражданскую инфраструктуру в Харьковской области», – рассказала Венедиктова.

По словам Генпрокурора, в этом вопросе «мы двигаемся гораздо быстрее, чем в международном правосудии».

Также по словам украинского генпрокурора, на сегодняшний день «у нас с вами 11 600 фактов зверств, которые расследуются», – сказала Венедиктова.

Ранее Венедиктова сообщала, что первый российский военный предстанет перед судом по обвинению в якобы совершенном убийстве гражданского в Сумской области. По украинской версии 21-летний военный 28 февраля 2022 якобы «убил безоружного жителя пгт Чупаховка Сумской области, который вел по обочине дороги велосипед».

Также министерство иностранных дел Украины работает над организацией отдельного трибунала против России, чтобы мир признал ее «агрессором» и заставил выплачивать репарации.

Обо всем этом стоит помнить тем политикам и лидерам мнений в РФ, которые периодически заводят разговоры о мирном решении украинского вопроса и о «готовности к переговорам и компромиссам». За все такие компромиссы, в конечно итоге, впоследствии будут расплачиваться российские военные и гражданские, которые будут «платить и каяться» за просчеты и иллюзии российских политиков и дипломатов.